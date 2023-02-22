



NANO Nuclear Energy Inc. удивила своей инициативностью

Американская компания NANO Nuclear Energy Inc., работающая над разработкой портативного усовершенствованного ядерного микрореактора ZEUS, создала дочернюю компанию для разработки, усовершенствования и ускорения внутреннего производства высокопробного низкообогащенного урана (HALEU) в США.



Генеральный директор NANO Nuclear Energy Джеймс Уокер сказал, что компания пришла к пониманию «уникальной важности» топлива HALEU в разработке и распространении передовых ядерных реакторов как для компании, так и для развития национальных ядерных технологий.