Новости » Наука и Технологии
Найдены останки ребенка периода мезолита
07.11.2022 00:16 Алина Груднева

Найдены останки ребенка периода мезолита

Археологам удалось найти а Финляндии останки ребенка, жившего в период мезолита.

 
По данным IFL Science, в могиле были одни лишь зубы.
 
Никаких костей в месте захоронения возрастом примерно в 6000 лет найдено не было.
 
Анализ эмали показал, что ребенку было около 10,5 лет. Также в могиле были два кварцевых наконечника стрел и микроскопические фрагменты птичьих перьев, в том числе, сокола.
 
Ученые предполагает, что последняя находка, возможно, использовалась в качестве украшения для могилы. Это помогло пролить свет на традиции захоронения в тот период.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы