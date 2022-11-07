



Найдены останки ребенка периода мезолита

Археологам удалось найти а Финляндии останки ребенка, жившего в период мезолита.

По данным IFL Science, в могиле были одни лишь зубы.

Никаких костей в месте захоронения возрастом примерно в 6000 лет найдено не было.

Анализ эмали показал, что ребенку было около 10,5 лет. Также в могиле были два кварцевых наконечника стрел и микроскопические фрагменты птичьих перьев, в том числе, сокола.

Ученые предполагает, что последняя находка, возможно, использовалась в качестве украшения для могилы. Это помогло пролить свет на традиции захоронения в тот период.