



Найдены останки древней черепахи размером с Mini Cooper

В Испании ученые нашли окаменелости древней черепахи, которая считалась одной из самых больших на планете.

По данным Reuters, найдены фрагментированный таз и части панциря.

Ученые пришли к выводу, что это вид черепахи, который обитал на Земле около 83 млн лет назад.

Речь идет о Leviathanochelys aenigmatica, которая уступает размером только Archelon, которая достигала 4,6 метра в длину.

Палеонтолог и соавтор исследования Альберт Селлес из Института каталонской палеонтологии сравнил черепаху, останки которой были найдены найдены, с Mini Cooper, а длину Archelon с Toyota Corolla.