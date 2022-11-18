Новости » Наука и Технологии
Найдены останки древней черепахи размером с Mini Cooper
18.11.2022 14:39 Алина Груднева

Найдены останки древней черепахи размером с Mini Cooper

В Испании ученые нашли окаменелости древней черепахи, которая считалась одной из самых больших на планете.

 
По данным Reuters, найдены фрагментированный таз и части панциря.
 
Ученые пришли к выводу, что это вид черепахи, который обитал на Земле около 83 млн лет назад.
 
Речь идет о Leviathanochelys aenigmatica, которая уступает размером только Archelon, которая достигала 4,6 метра в длину.
 
Палеонтолог и соавтор исследования Альберт Селлес из Института каталонской палеонтологии сравнил черепаху, останки которой были найдены найдены, с Mini Cooper, а длину Archelon с Toyota Corolla. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы