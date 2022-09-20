



В Израиле опиум употребляли начиная с 14 века до нашей эры

В могильной яме в Тель-Иегуде в центре Израиля обнаружили керамические кувшины с кольцами, в которых были найдены остатки опиума, что является первым вещественным доказательством использования галлюциногена в человеческой истории, датирующееся бронзовым веком (XXXV / XXXIII – XIII / XI века до н. э).



"Это первое эмпирическое физическое свидетельство употребления опиума в Леванте в эпоху поздней бронзы – и я бы сказал, даже в Старом Свете", – сказал ведущий исследователь и доктор Ванесса Линарес.



Во время раскопок было найдено несколько ханаанских могил, датирующиеся поздним бронзовым веком, и сосуды с разными остатками. Исследование органических остатков показало, что среди них был опиум.