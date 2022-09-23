



Найдено строение старше Стоунхенджа и египетских пирамид

Во время раскопок недалеко от Праги археологи нашли остатки сооружения каменного века, древнее Стоунхенджа и даже египетских пирамид.

По словам ученых, ему около 7000 лет.

Сооружение относится к эпохе позднего неолита или нового каменного века. Вполне возможно, что в этом месте собиралась местная фермерская община. До сих пор неизвестно, для чего использовалась эта круглая структура.

Представитель Института археологии Чешской академии наук (IAP) и эксперт по медальонам Чешской Республики Ярослав Ржидки, сказал Live Science, что еще слишком рано что-либо говорить о людях, строящих это сооружение.

"Ясно, что они были частью культуры гончарной посуды", - отметил он.

Ученые обнаружили фрагменты глиняной посуды, кости животных и каменные орудия труда.