



Найдено потенциальное спасение для людей после внутримозгового кровоизлияния

Ученые нашли белок, который потенциально может стать спасением для людей, перенесших внутримозговое кровоизлияние (ВМК).



Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.



По словам ученых, у выживших после ВМК людей в головном мозге образуется много нейротоксических продуктов. Без эффективного лечения эта фаза становится более смертельной.



Ученые из Хельсинкского университета вместе с исследователями в сфере неврологии на Тайване изучили, обладает ли конкретный белок способностью проникать в место повреждения и проводить спасительную очистку.



Церебральный дофаминовый нейротрофический фактор изучается на предмет его потенциального использования при лечении болезни Паркинсона. Ученые считают, что он также повышает реакцию иммунных клеток после ВМК.



Он ускоряет разрешение геморрагических поражений, уменьшает отек мозга и улучшает функциональные результаты, а также облегчает клеточный стресс и способствовует очищению.

