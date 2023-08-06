Найдена связь между распространенным металлом и преступным поведением
Воздействие свинца, который содержится в водопроводной воде, в раннем возрасте на организм связано с повышением риска преступного поведения во взрослой жизни.
К такому выводу пришли ученые в результате исследования, которым руководила специалист по охране окружающей среды Мария Хосе Талайеро Скеттино.
По словам исследователей, свинец является токсичным. Его воздействие вызывает множество проблем со здоровьем, включая болезни почек, бесплодие и задержку умственного развития.
Ученые пришли к выводу, что воздействие этого металла на плод в утробе матери или на ребенка в раннем возрасте повышает риск ареста во взрослой жизни из-за преступных наклонностей. Чаще всего, преступления связаны с наркотиками.
"Дети гораздо более восприимчивы к негативным последствиям воздействия свинца. Этот отчет демонстрирует связь между воздействием свинца и последующим развитием делинквентного, антиобщественного и преступного поведения. Этот обзор демонстрирует то, что повышенный риск преступного поведения во взрослом возрасте существует, когда человек подвергается воздействию свинца в утробе матери или в детстве", - подчеркнула Скеттино.
В ходе исследования ученые проанализировали, в том числе, поведение жителей трущоб в Бразилии, беднейших районов Огайо и на Южном острове Новой Зеландии.
"Предотвращение воздействия свинца имеет решающее значение для защиты здоровья населения и создания более безопасного общества", - сказано в статье журнала Plos Global Public Health.