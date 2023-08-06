



Найдена связь между распространенным металлом и преступным поведением

Воздействие свинца, который содержится в водопроводной воде, в раннем возрасте на организм связано с повышением риска преступного поведения во взрослой жизни.



К такому выводу пришли ученые в результате исследования, которым руководила специалист по охране окружающей среды Мария Хосе Талайеро Скеттино.



По словам исследователей, свинец является токсичным. Его воздействие вызывает множество проблем со здоровьем, включая болезни почек, бесплодие и задержку умственного развития.



Ученые пришли к выводу, что воздействие этого металла на плод в утробе матери или на ребенка в раннем возрасте повышает риск ареста во взрослой жизни из-за преступных наклонностей. Чаще всего, преступления связаны с наркотиками.



"Дети гораздо более восприимчивы к негативным последствиям воздействия свинца. Этот отчет демонстрирует связь между воздействием свинца и последующим развитием делинквентного, антиобщественного и преступного поведения. Этот обзор демонстрирует то, что повышенный риск преступного поведения во взрослом возрасте существует, когда человек подвергается воздействию свинца в утробе матери или в детстве", - подчеркнула Скеттино.



В ходе исследования ученые проанализировали, в том числе, поведение жителей трущоб в Бразилии, беднейших районов Огайо и на Южном острове Новой Зеландии.



"Предотвращение воздействия свинца имеет решающее значение для защиты здоровья населения и создания более безопасного общества", - сказано в статье журнала Plos Global Public Health.

