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Найдена связь между климатическими показателями и заболеваниями сердца и мозга
16.11.2022 16:55 Алина Груднева

Найдена связь между климатическими показателями и заболеваниями сердца и мозга

Израильские ученые нашли связи между климатическими показателями и заболеваниями сердца и мозга.

 
Об этом сообщает минздрав Израиля.
 
Исследование проводила доктор Изабелла Каркис. Результаты были представлены на климатической конференции в Шарм-эль-Шейхе.
 
В них рассматривается влияние климатического кризиса на количество госпитализаций в связи с заболеваниями сердца, мозга и периферических сосудов в городской среде в Израиле.
 
Уточняется, что данные о госпитализациях собирались в течение 11 лет в Тель-Авиве, Беэр-Шеве, Иерусалиме и Хайфе.
 
По версии ученых, существует связь между изменением климата и количеством госпитализаций в связи с заболеваниями сердца, мозга и периферических сосудов в городской среде, а также увеличение числа госпитализаций с повышеной температурой. 
 
Эффект был обнаружен у людей в возрасте 70 лет и старше, особенно у женщин в летний сезон.
 
Влияние было более значительным в "жарких" городах по сравнению с другими городами.

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