Найдена связь между климатическими показателями и заболеваниями сердца и мозга
Израильские ученые нашли связи между климатическими показателями и заболеваниями сердца и мозга.
Об этом сообщает минздрав Израиля.
Исследование проводила доктор Изабелла Каркис. Результаты были представлены на климатической конференции в Шарм-эль-Шейхе.
В них рассматривается влияние климатического кризиса на количество госпитализаций в связи с заболеваниями сердца, мозга и периферических сосудов в городской среде в Израиле.
Уточняется, что данные о госпитализациях собирались в течение 11 лет в Тель-Авиве, Беэр-Шеве, Иерусалиме и Хайфе.
По версии ученых, существует связь между изменением климата и количеством госпитализаций в связи с заболеваниями сердца, мозга и периферических сосудов в городской среде, а также увеличение числа госпитализаций с повышеной температурой.
Эффект был обнаружен у людей в возрасте 70 лет и старше, особенно у женщин в летний сезон.
Влияние было более значительным в "жарких" городах по сравнению с другими городами.