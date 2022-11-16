



Найдена связь между климатическими показателями и заболеваниями сердца и мозга

Израильские ученые нашли связи между климатическими показателями и заболеваниями сердца и мозга.

Об этом сообщает минздрав Израиля.

Исследование проводила доктор Изабелла Каркис. Результаты были представлены на климатической конференции в Шарм-эль-Шейхе.

В них рассматривается влияние климатического кризиса на количество госпитализаций в связи с заболеваниями сердца, мозга и периферических сосудов в городской среде в Израиле.

Уточняется, что данные о госпитализациях собирались в течение 11 лет в Тель-Авиве, Беэр-Шеве, Иерусалиме и Хайфе.

По версии ученых, существует связь между изменением климата и количеством госпитализаций в связи с заболеваниями сердца, мозга и периферических сосудов в городской среде, а также увеличение числа госпитализаций с повышеной температурой.

Эффект был обнаружен у людей в возрасте 70 лет и старше, особенно у женщин в летний сезон.

Влияние было более значительным в "жарких" городах по сравнению с другими городами.