



Найдена по ДНК неизвестная группа людей в доисторической Сибири

Генетический анализ выявил ранее неизвестную группу людей, проживавших в Сибири во время последнего ледникового периода на границах современной России, Китая, Монголии и Казахстана. Эта загадочная группа была связана с многочисленными людьми, совершившими путешествие в Северную Америку.

Некоторые из них мигрировали в обратном направлении – из Северной Америки в Северную Азию через Берингово море.



Ученые из Института эволюционной антропологии им. Макса Планка проанализировали геномы десяти человек, которые жили в Алтайском регионе на юге Сибири около 7500 лет назад. В сочетании с этим они изучили генетический состав современного населения Евразии и коренных американцев. Результаты исследования показали, что алтайские охотники-собиратели имели “уникальный генофонд”, указывающий на то, что они были потомками двух ключевых групп, живших в то время в этой части Евразии – палеосибиряков и древних североевразийцев.



“Мы описываем ранее неизвестную популяцию охотников-собирателей на Алтае возрастом 7500 лет, которая представляет собой смесь двух различных групп, живших в Сибири во время последнего ледникового периода”, – говорит Козимо Пост, старший автор исследования из Тюбингенского университета в Германии. “Алтайская группа охотников-собирателей внесла свой вклад во многие современные и последующие популяции по всей Северной Азии, показав высокую мобильность этих сообществ”.



Также исследователи обнаружили связи между неолитическими людьми на Дальнем Востоке России и охотниками-собирателями Дзёмон , которые жили на Японском архипелаге. Другими словами, генетический анализ показывает, что этот обширный участок Северной Азии, юга Сибири и Северной Америки уже 10 000 лет назад был домом для тесно связанных между собой этнических групп.



“Интересно, что человек из Нижнетыткескена был найден в пещере с богатым погребальным инвентарем, религиозным костюмом и предметами для шаманизма”, – рассказывает Ке Ванг, ведущий автор исследования из Университета Фудань в Китае. “Его погребальный инвентарь выглядит иначе, чем в других археологических контекстах, что подразумевает мобильность как культурно, так и генетически разных людей в Алтайском регионе”.



Еще одно важное открытие заключалось в том, что некоторые мигранты, достигнув Северной Америки “развернулись” и ушли в Евразию. Генетический состав современных жителей северо-востока Сибири убедительно доказывает генетический поток, связанный с коренными американцами. Генетика охотников-собирателей Алтая указывает на то, что в этой части Евразии уже 10 000 лет назад жили тесно связанные группы, которые путешествовали на колоссальные расстояния между континентами.



“Это говорит о том, что миграции людей уже тогда были нормой, а не исключением и для древних обществ охотников-собирателей”, – заключают ученые.