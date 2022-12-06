



Найден мозг, которому полмиллиарда лет: чем он удивил ученых



Ученые в Китае обнаружили самый старый мозг на планете. Ему почти полмиллиарда лет, и он принадлежит червяку, который жил 525 миллионов лет назад. Исследователи были поражены не только возрастом, но и удивительной формой этого мозга. Детали исследования сообщили в статье на Science.



Древнее существо, которому дали название Cardiodictyon catenulum, обнаружили вместе с другими окаменелостями в китайской провинции Юньнань.

Червеобразное существо принадлежит к типу Lobopodia - группе вымерших существ, которые обитали в кембрийский период на дне моря. Это были членистоногие с бронированными панцирями и короткими ногами.



Мозг этого существа поразил ученых своей формой, которая поможет пролить свет на эволюцию членистоногих существ – пауков, насекомых и ракообразных. Оказалось, что нервная система этого мозга отлично сохранилась и годится для более глубоких научных исследований.



Форма и структура черепа червя удивила ученых – голова и мозг не были разделены на разные части. А вот остальные части существа – разделены на сегменты. Почти 50 лет ученые считали, что мозг и голова вымерших членистоногих разделены на части, как у современных существ.



Мозг Cardiodictyon catenulum разделен на три отдельных компонента еще до эволюции головы. Эти данные подтверждают, что церебральная и хвостовая нервная система у этой группы развивались совсем по-другому. А значит, в современном мире у этих животных могут быть совершенно другие предки.



В Китае также нашли динозавра с сохранившимся кишечником.