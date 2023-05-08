



Нафтали Беннет: так будет выглядеть мир в ближайшее время



"Нельзя терять время. Государство Израиль должно поставить перед собой четкую цель: к 2030 году стать одной из трех ведущих держав мира в области искусственного интеллекта (ИИ)", - написал бывший премьер-министр Нафтали Беннет в своем сообщении в Twitter.



Беннет подчеркнул значение ИИ и ту важную роль, которую израильские высокие технологии должны сыграть в его развитии.



"Пока мы заняты бесчисленными политическими кризисами, ссорами и внутренними бойкотами, мир мчится вперед с технологиями, которые изменят реальность, какой мы ее знаем. Технологии искусственного интеллекта развиваются по всему миру с экспоненциальной скоростью, и это знаменует собой крупнейшую революцию нашего поколения", - написал Беннетт. "Многие из нас впервые попробовали ChatGPT, который поражает всех, кто им пользуется. И всем нам ясно, что мы находимся в самом начале развития ИИ. Мы еще ничего не видели".



Беннетт отметил, что в его недавних поездках по миру ИИ является главным вопросом, волнующим компании и мировых лидеров. "Все понимают, что тот, кто пропустит революцию, останется неактуальным, как конный извозчик в эпоху автомобилей", - пояснил Беннетт. "Искусственный интеллект радикально изменит, нарушит и преобразует практически все сферы нашей жизни, и все это в ближайшие несколько лет".



Далее Беннетт рассказал о том, какое влияние, по его мнению, окажет искусственный интеллект на различные отрасли, и добавил несколько личных соображений. "Образование полностью изменится, так как ученик сможет учиться и прогрессировать в том темпе и тем способом, которые соответствуют его способностям, склонностям и интересам", - написал Беннетт. "Роль учителей кардинально изменится, и пока трудно предсказать, как именно". Временное предложение: Вместо того чтобы школы и университеты запрещали студентам использовать ChatGPT, они должны поощрять как можно более разумное его использование".



"Сфера здравоохранения и медицинского лечения переживет революцию оптимизации и модернизации. ИИ станет незаменимым инструментом для каждого врача. Израиль, с его фондами здравоохранения и системой здравоохранения, может занять лидирующую позицию".



Беннет отметил, что инструменты ИИ смогут заменить значительную часть работы адвокатов, и что в ближайшем будущем судьи будут использовать ИИ для помощи в принятии решений.



Что касается сектора безопасности, Беннетт сказал: "Каждая армия в мире должна сейчас внедрять технологии, которые могут заменить отправку солдат на фронт. Предположим, есть деревня, насыщенная врагами. Прежде чем посылать туда войска, можно послать десятки беспилотников, маленьких роботов и мини-автомобилей, чтобы они побродили по деревне, изучили ее, а затем атаковали. Если этого не сделаем мы, это сделают наши враги".