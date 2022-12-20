



Нацистская Германия планировала заселить Белоруссию поволжскими немцами - росСМИ

Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина опубликовала на своем сайте рассекреченные архивные документы Службы внешней разведки Советского Союза. Из одного документа следует, что в 30-х годах прошлого века Нацистская Германия хотела переселить на территорию Белоруссии поволжских немцев и превратить ее в немецкую колонию, пишет российское издание EADaily.



Также в документе уточняются планы Гитлера по осуществлению государственного переворота в Советском Союзе.



"Вопрос о превращении Белоруссии в германскую колонию, насколько удалось здесь узнать, мыслится таким образом, что Белоруссия хотя и будет подчиняться сначала новому правительственному режиму в России, но будет полностью индустриализирована Германией", — отмечается в тексте документа.



В донесении утверждается, что нацисты также планировали, что Белоруссия заключит с Германией собственный таможенный союз, а всякого рода правами будет пользоваться в качестве свободного государства по примеру Данцига.

