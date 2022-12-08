



Началось строительство гигантского радиотелескопа сразу на двух континентах

В понедельник начался первый этап строительства одного из самых грандиозных научных проектов 21 века. Square Kilometer Array (SKA) станет крупнейшим радиотелескопом в мире, когда он будет завершен в 2028 году.



Строительные площадки расположены в графстве Мерчисон в Западной Австралии и в Кару в Северном Кейпе в Южной Африке. Штаб-квартира проекта и “мозги” телескопа находятся в Великобритании.



Первоначальная архитектура телескопа будет включать чуть менее 200 параболических антенн и 131 000 дипольных антенн, внешне напоминающих рождественские елки.



Цель состоит в том, чтобы построить эффективную зону сбора данных размером в сотни тысяч квадратных метров. Это придаст SKA непревзойденную чувствительность и разрешение при зондировании целей в небе.



Система будет работать в диапазоне частот от 50 мегагерц до 25 гигагерц. Это должно позволить телескопу обнаруживать очень слабые радиосигналы, исходящие от космических источников в миллиардах световых лет от Земли, включая сигналы, излучаемые в первые несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва.



SKA будет проводить самые точные проверки теорий Эйнштейна и даже искать инопланетян. Одной из главных его задач будет проследить полную историю водорода, самого распространенного элемента во Вселенной. Телескоп должен быть в состоянии обнаружить присутствие водорода еще до того, как большие его облака схлопнулись, образовав первые звезды.



Общие финансовые затраты на сегодняшний день составят чуть менее 500 млн евро, окончательный бюджет строительства составляет 2 млрд евро.

Базовый телескоп начнет работать в 2024 году, после чего будет инициировано полное развертывание массива. К 2028 году SKA будет иметь эффективную площадь сбора данных чуть менее 500 000 квадратных метров. Но структура телескопа такова, что он может продолжать расти, увеличив свою площадь до одного квадратного километра.



Это может произойти, если к проекту присоединятся больше стран. В настоящее время членами являются: Южная Африка, Австралия, Великобритания, Китай, Италия, Нидерланды, Португалия и Швейцария.



Франция, Испания и Германия находятся в процессе присоединения. Канада, Индия, Швеция, Южная Корея и Япония заявили о своем намерении присоединиться в будущем.