



На земной орбите появятся спутники-патрули

Космос давно не является лишь объектом научных исследований. Большие государства и их космические агентства запускают военные спутники и испытывают противоспутниковое оружие, готовясь к вероятному противостоянию на орбите. Это несет определенные опасности.



Корпорации IHI (Япония) и Northrop Grumman (США) подписали меморандум о сотрудничестве и совместной работе над созданием малых высокоманевренных спутников для разведки космического пространства. IHI уже более 10 лет использует свои мощности для предоставления услуг по разведке космической обстановки для безопасной эксплуатации спутников.



Сотрудничество позволит ей расширить свою деятельность благодаря новым аппаратам Northrop Grumman, работающей в области аэрокосмических и оборонных технологий и имеющей многолетний опыт поставки наземной и космической продукции для мониторинга космической среды и помощи в выявлении, идентификации и определении характеристик космических объектов.

“В последнее время мы наблюдаем усиление военной разведки со стороны других стран, что становится угрозой национальной безопасности. Мы должны определять подозрительные спутники, чтобы понять эту угрозу”, – говорит один из руководителей IHI Фумихару Намики.

Союз Японии и США, безусловно, в первую очередь касается национальной безопасности стран, однако будет распространяться и на глобальное космическое пространство, в котором присутствуют такие игроки, как Китай и Россия.