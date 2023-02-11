



На затонувшем скандинавском корабле нашли растения и специи

Шведские археологи нашли много растений на борту затонувшего скандинавского корабля 1400-х годов.



Невероятное открытие сделали Микаэль Ларссон и Брендан Фоули из Лундского университета, опубликовав результаты выводов в журнале PLOS ONE.



Корабль, о котором идет речь, затонул в конце 15 века. Датский король Ганс должен был встретиться со шведским правителем Стеном Стуре Старшим для заключения сделки, которая дала бы ему контроль над Швецией как частью объединенного скандинавского королевства. Однако корабль Ганса "Грибшунден" загорелся и пошел ко дну. После этого датский король вместо заключения соглашения напал на шведов.



Затонувшее судно нашли еще в 60-х годах. На борту искали предметы роскоши и прочие предметы. В 2019-2021 годах два шведских археолога провели новое исследование и нашли контейнеры с более чем 3000 образцами хорошо сохранившегося растительного материала.



"Деревянная структура корабля на морском дне создает микросреду, захватывая дрейфующие морские водоросли, при этом сезонные отложения водорослей достигают глубины 40 см внутри и вокруг затонувшего корабля. По мере разложения водорослей возникают локальные области истощения кислорода, характеризующиеся наличием органического вещества. Эти факторы способствуют отличной сохранности археологических находок, особенно растительной пищи, перевозимой на борту корабля", — пояснили исследователи.



На борту в отличном состоянии нашли миндаль, имбирь, шафран и перец горошком, а также такие специи, как гвоздика, горчица, укроп и мускатный орех. Некоторые специи были из Индонезии.