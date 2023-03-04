



На затонувшем корабле найдены хорошо сохранившиеся 500-летние специи

На королевском корабле, который затонул более 500 лет назад у берегов Балтийского региона Швеции, был обнаружен “уникальный” запас хорошо сохранившихся специй, в том числе нити шафрана, перца и имбиря, сообщает i24news.



Король Ганс из Дании и Норвегии владел Грибшунденом, затонувшим у берегов Роннебю. Считается, что корабль загорелся и затонул, когда король присутствовал на политическом собрании на суше в Швеции в 1495 году.



В последние несколько лет проводились исследования корабля, который был найден спортивными дайверами в 1960-х годах. Во время предыдущих погружений были обнаружены крупные объекты, такие как фигурки и дерево. Специи были обнаружены в иле лодки благодаря раскопкам под руководством археолога Лундского университета Брендана Фоули.



“Балтийское море - странное: там низкий уровень кислорода, низкая температура, низкая соленость, так что многие органические вещества хорошо сохранились в Балтийском море, в то время как они не сохранились бы в других частях мировой океанической системы. Но найти такие специи довольно необычно”, — сказал Фоули, сообщает Reuters .



Только богатые могли позволить себе такие предметы, как шафран или гвоздика, импортированные из-за пределов Европы . Таким образом, наличие специй на корабле были бы знаком высокого ранга.



