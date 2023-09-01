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На Юпитер рухнул неизвестный космический объект
01.09.2023 17:44 Алина Груднева

На Юпитер рухнул неизвестный космический объект

На Юпитер упал небольшой космический объект неустановленного происхождения.

По данным научного портала Space.com, этот момент зафиксировали астрономы-энтузиасты.

В аккаунте, который связан с проектом Organized Autotelescopes for Serendipitous Event Survey, сообщили о вспышке, зафиксированной в атмосфере Юпитера.

Аналогичный момент заметил еще один астроном-любитель из Китая. Предполагается, что на Юпитер упала комета или астероид.
 

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