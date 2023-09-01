



На Юпитер рухнул неизвестный космический объект

На Юпитер упал небольшой космический объект неустановленного происхождения.



По данным научного портала Space.com, этот момент зафиксировали астрономы-энтузиасты.



В аккаунте, который связан с проектом Organized Autotelescopes for Serendipitous Event Survey, сообщили о вспышке, зафиксированной в атмосфере Юпитера.



Аналогичный момент заметил еще один астроном-любитель из Китая. Предполагается, что на Юпитер упала комета или астероид.

