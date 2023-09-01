На Юпитер рухнул неизвестный космический объект
На Юпитер упал небольшой космический объект неустановленного происхождения.
По данным научного портала Space.com, этот момент зафиксировали астрономы-энтузиасты.
В аккаунте, который связан с проектом Organized Autotelescopes for Serendipitous Event Survey, сообщили о вспышке, зафиксированной в атмосфере Юпитера.
Аналогичный момент заметил еще один астроном-любитель из Китая. Предполагается, что на Юпитер упала комета или астероид.
8月29日1時45分(日本時間)に木星表面で発生した閃光について、多くの皆様から観測報告をいただきました。ご協力感謝いたします。— 京都大学OASES/PONCOTSプロジェクト (@OASES_miyako) August 31, 2023
現時点までにアマチュア観測家の皆様からご提供いただいた動画データを使用して、閃光が発生した瞬間の木星の高解像度画像を作成しました。 pic.twitter.com/yHIp6VMUas
きのうのTLで知った木星の閃光、撮影したデータを確認してみたら写っていました。— MASA Planetary Log (@MASA_06R) August 29, 2023
…声が出ました(^^;
日本時間2023年8月29日1:45、世界時28日16:45です。https://t.co/UYhnvAmA63https://t.co/Y7nCHtJq4k pic.twitter.com/g0FerdyoVg