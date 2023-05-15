



На пляже Нетании обнаружены редкие мраморные изделия возрастом 1800 лет

В водах пляжа Бейт Янай на севере Нетании, примерно в 200 метрах от берега, был обнаружен корабельный груз, включающий огромные мраморные изделия 1800-летней давности (римский период).



Это первый известный в Восточном Средиземноморье карьер такого рода, включающий коринфские колонны, украшенные растительной моделью, частично обтесанные письменные описания в их первоначальном состоянии, а также огромные балки мраморных колонн длиной до 6 метров.