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На пляже Нетании обнаружены редкие мраморные изделия возрастом 1800 лет
15.05.2023 09:35 Ирина Демьянова

На пляже Нетании обнаружены редкие мраморные изделия возрастом 1800 лет

В водах пляжа Бейт Янай  на севере Нетании, примерно в 200 метрах от берега, был обнаружен корабельный груз, включающий огромные мраморные изделия 1800-летней давности (римский период).

Это первый известный в Восточном Средиземноморье карьер такого рода, включающий коринфские колонны, украшенные растительной моделью, частично обтесанные письменные описания в их первоначальном состоянии, а также огромные балки мраморных колонн длиной до 6 метров.

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