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На научной станции зафиксирована самая высокая температура в истории | Фото: Національний антарктичний науковий центр
08.07.2023 14:30 Алина Груднева

На научной станции зафиксирована самая высокая температура в истории

На украинской антарктической научной станции "Академик Вернадский" зафиксирована самая высокая температура за всю историю наблюдений.

По данным Национального Антарктического научного центра, это случилось 3 июля.

По словам полярников, новый температурный рекорд составил +8,7 градусов по Цельсию.

Что примечательно, предыдущая самая высокая температура была зафиксирована в июле 1965 года. Тогда рекорд составил +5,6 градусов.

"Сейчас в Антарктике – зима, поэтому такой "плюсовый" рекорд, да еще и сразу на 3,1 градуса выше, является очень тревожным сигналом. К тому же, июль только начался, и, возможно, до конца месяца нас ожидают еще новые погодные сюрпризы", – сообщили в центре.
Такая ситуация наблюдается на фоне экстремальной жары по всему миру. Как сообщили Национальные центры экологической информации США, первые числа июля были самыми жаркими в истории.
 

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