



На научной станции зафиксирована самая высокая температура в истории

На украинской антарктической научной станции "Академик Вернадский" зафиксирована самая высокая температура за всю историю наблюдений.



По данным Национального Антарктического научного центра, это случилось 3 июля.



По словам полярников, новый температурный рекорд составил +8,7 градусов по Цельсию.



Что примечательно, предыдущая самая высокая температура была зафиксирована в июле 1965 года. Тогда рекорд составил +5,6 градусов.



"Сейчас в Антарктике – зима, поэтому такой "плюсовый" рекорд, да еще и сразу на 3,1 градуса выше, является очень тревожным сигналом. К тому же, июль только начался, и, возможно, до конца месяца нас ожидают еще новые погодные сюрпризы", – сообщили в центре.

Такая ситуация наблюдается на фоне экстремальной жары по всему миру. Как сообщили Национальные центры экологической информации США, первые числа июля были самыми жаркими в истории.

