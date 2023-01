На Марсе нашли "медведя": фото

Ученые обнаружили на Марсе рельеф, напоминающий мордочку медведя.



Изображение удалось получить благодаря камере High Resolution Imaging Science Experiment, установленной на борту космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter.



"На фотографии изображен холм с V-образной структурой обрушения (нос медведя), двумя кратерами (глаза) и круговой трещиной (голова)", - рассказали ученые.





HiPOD: A Bear on Mars?



This feature looks a bit like a bear’s face. What is it really?



