



На Марс упали два крупных метеорита, оставив огромные кратеры

Ученые NASA зафиксировали за все время миссии падение на Марс двух крупных метеоритов.

Об этом сообщает The Guardian.

По их словам, размер метеоритов составлял от 5 до 12 метров.

После их падения на Красной планете остались кратеры в диаметре до 150 метров и глубиной в 20 метров.

Это произошло примерно на расстоянии 3,5 тысячи км от пребывания аппарата InSight.

Падение зафиксировали аппарат InSight и орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter.