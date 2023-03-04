



На Мадагаскаре впервые за 24 года заметили птиц, которые считались вымершими

Ученые впервые за 24 года заметили живым вид птиц, который некоторые время считался вымершим. Об этом сообщает ВВС.



Темная тетрака — певчая птица с характерным желтым горлом, обитающая на Мадагаскаре.



Трое из них были замечены в тропическом лесу на северо-востоке острова, но в неожиданном месте обитания.



Наземные птицы обитали в густой растительности возле каменистой реки — возможно, это было хорошее место для них для поиска личинок и насекомых.



“Если тетрака всегда предпочитает районы, расположенные близко к рекам, это может помочь объяснить, почему этот вид так долго не замечался”, — говорит орнитолог Джон Миттермайер из Американского общества охраны птиц, которому удалось сфотографировать редкую птицу.



Темная тетрака была замечена немногим более года спустя после того, как она была названа одной из 10 самых разыскиваемых птиц.



Хотя птичий тропический лес официально охраняется, экспедиция по наблюдению за птицами обнаружила, что большая часть леса была превращена в фермы по производству ванили, что сократило естественную среду обитания данного вида тетраки.

