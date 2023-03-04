



На легендарном острове Пасхи нашли новую неизвестную статую

На знаменитом острове Пасхи исследователи обнаружили новую гигантскую статую. Исполинское каменное изваяние нашли на дне высохшего озера, сообщает ВВС.



Моаи - одна из характерных каменных статуй тихоокеанского острова. Ее обнаружили на дне высохшего озера вокруг вулкана Рано Рараку, где несколько статуй пострадали от пожара в прошлом году. Ученые считают, что поблизости могут быть захоронены и другие статуи.



Как сообщается, дно озера стало доступным только недавно после того, как оно начало высыхать в 2018 году.



Обнаруженный моаи имеет высоту 1,6 метров, что делает его меньше, чем сотни подобных статуй на острове. Его нашли лежащим на боку посреди дна озера.





Остров Пасхи, также известный как Рапа-Нуи, является охраняемым национальным парком и объектом наследия ЮНЕСКО.



Моаи были созданы народом рапа-нуи - предками жителей острова, пришедшими из Полинезии. Это монолитные каменные фигуры, обычно сделанные из вулканического пепла, с удлиненными лицами, которые, как считается, были построены более 500 лет назад.