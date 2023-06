На израильской ферме появился робот-сборщик яблок – видео

В Израиле на ферме появился робот-сборщик, который с большой точностью и эффективностью собирает яблоки. Об этом сообщает AFP.



Новая технология, разработанная с использованием искусственного интеллекта и машинного зрения, позволяет работать в автоматическом режиме, обнаруживая созревшие яблоки и проверяя их на заболевания и уровень сахара.



Робот помогает фермерам решить проблему нехватки рабочей силы, которая стала актуальной во многих сельскохозяйственных регионах.



На ферме еще один робот используется для определения идеального времени для искусственного опыления растений. Благодаря анализу данных и алгоритмам этот робот отвечает за оптимальное опыление яблонь, обеспечивая максимальное количество плодов.

