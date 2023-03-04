



Может стать монополистом в 8 сферах: Китай лидирует в “технологической гонке”





США и другие западные страны проигрывают Китаю в гонке за развитие передовых технологий и удержание талантов, Пекин потенциально может установить монополию в некоторых сферах. Об этом говорится в новом отчете Австралийского института стратегической политики ASPI.



Китай лидирует в 37 из 44 технологических сфер, отслеженных в рамках анализа ASPI. Эти технологии включают электрические батареи, гиперзвуковые технологии и передовые радиочастотные коммуникации, такие как 5G и 6G.



В отчете отмечается, что США лидируют только в семи технологиях, ставших частью анализа, в частности – вакцины, квантовые вычисления и системы запуска космических ракет. Выводы основываются на исследованиях в критически важных и новых технологических областях, с акцентом на работах, опубликованных в ведущих журналах и активно цитировавшихся в дальнейших исследованиях.



“Наше исследование показывает, что Китай создал основу для позиционирования себя как ведущей научно-технической сверхдержавы мира, установив потрясающее лидерство в исследованиях с высоким уровнем влияния в большинстве критических и новых технологических отраслей”, – заявили исследователи.



“Отслеживание важных технологий показывает, что в некоторых сферах все 10 ведущих научно-исследовательских учреждений мира расположены в Китае и в совокупности генерируют в девять раз больше высокоэффективных научных работ, чем занимающая второе место страна (чаще всего это США)”, – говорится в отчете.



Китайская академия наук занимает первое или второе место в большинстве из 44 исследованных технологий.



“Лидерство Китая является результатом целенаправленной разработки и долгосрочного политического планирования”, – добавили исследователи.

Также в отчете говорится, что “Китай может установить монополию в восьми технологиях, включая наноразмерные материалы и производство, водород и аммиак для энергетики, а также синтетическую биологию”.



Институт также обнаружил, что существует большой разрыв между Китаем и США как двумя ведущими странами, так и всеми остальными.



“Данные указывают на небольшую группу стран второго уровня во главе с Индией и Великобританией – другие страны, регулярно появляющиеся в этой группе – во многих технологических отраслях – включают Южную Корею, Германию, Австралию, Италию и реже Японию”, – говорится в отчете.