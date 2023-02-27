



Может ли Израиль неожиданной стать сверхдержавой какао?





В Израиле неподходящий климат для выращивания какао, но новый стартап намерен выращивать какао-бобы в лаборатори — и это уже вызывает интерес у производителей снэков.



Почему одна из крупнейших в мире компаний по производству снеков, чьи бренды включают Cadbury, Toblerone, Oreo и Milka, делает ставку на поставки какао из Израиля?



Какао-бобы, из которых получают основной ингредиент шоколада, никогда не выращивались в Израиле, потому что какао-плантации нуждаются во влажном тропическом климате, как в Гане, Кот-д'Ивуаре и Эквадоре, которые являются ведущими производителями в этой отрасли стоимостью 130 миллиардов долларов.



Эти климатические условия не беспокоят один израильский агропродовольственный стартап, стремящийся производить "пищу богов". Высококачественное какао Celleste Bio будет производиться в лаборатории.



Компания, расположенная в промышленном комплексе Мисгав на севере Израиля, стремится сделать это с помощью традиционных методов культивирования клеток.



Технический директор Ханне Вольпин объясняет ISRAEL21c, как это делается:

"Вы можете, в принципе, выращивать растительные клетки почти так же легко, как выращивать дрожжи. Поместите их в раствор сахара, воды и витаминов, и они будут продолжать размножаться и расти. Хитрость заключается в том, чтобы конечным результатом был именно тот продукт, который вам нужен, в данном случае какао-масло и порошок", — говорит она.



Сейчас исследователи находятся на стадии поиска оптимальных условий роста для растения, похожего на стволовую клетку. Следующим шагом будет посещение Всемирного банка генов какао в Тринидаде и Тобаго для получения образцов сортов какао.



И Вольпин настаивает на том, что после этого не будет никаких генетических модификаций, "никаких лабораторных уловок для изменения естественных вариаций".



Celleste Bio была основана полтора года назад Вольпином и его коллегами-экспертами в области клеточной биологии, а также предпринимателями из агропродовольственного сектора Авишай Леви, Орной Харел и Дафной Михаэли.



"Помимо любви к шоколаду, — смеется Вольпин, — мы все осознали проблемы выращивания какао и проблемы, с которыми столкнулась индустрия".



За последние несколько десятилетий организации и журналисты привлекли внимание шоколадной промышленности к неэтичным методам ведения сельского хозяйства и труда. Документальный фильм "Темная сторона шоколада", снятый в 2010 году, разоблачает незаконный детский труд и рабство на плантациях какао в Западной Африке.



В целях реформирования отрасли на все шоколадные изделия, изготовленные из какао, выращенного с соблюдением этических норм, теперь ставится печать Fair Trade.



Это позволяет потребителям знать, что фермерам выплачивается прожиточный минимум (часто выше рыночной стоимости, которая очень низка), и что рабочие достигли совершеннолетия и имеют безопасные условия труда.



Согласно отчету Европейской комиссии за 2021 год, несмотря на эти достижения, распространенность труда несовершеннолетних (около 1,56 миллиона детей) в районах производства какао в Кот-д'Ивуаре и Гане существенно не уменьшилась за последние 10 лет.



Еще одна проблема, от которой страдает отрасль, — неустойчивые методы ведения сельского хозяйства. По оценкам, в Кот-д'Ивуаре 70 процентов незаконной вырубки лесов в стране связано с выращиванием какао. Изменения климата, такие как засухи или наводнения, также привели к болезням растений и потере урожая, что сделало цепочку поставок нестабильной.



Новая лабораторная технология выращивания какао гарантирует неизменность выхода какао, независимость от климатических условий и превосходное качество конечного продукта, что безусловно повлияет на всю шоколадную индустрию



Это объясняет, почему Mondelēz International — третий по величине производитель снеков в мире, в котором работает 89 000 человек, — рассматривает выращенное в лаборатории какао как привлекательное решение.



Другими инвесторами Celleste Bio являются израильская The Trendlines Group, американская Barrel Ventures и израильский сельскохозяйственный кооператив Regba Group.



Как только лаборатория Celleste накопит биомассу объемом 1000 литров, она будет передана в производственный цех.



Развитие лабораторного выращивания какао-бобов, как предполагают авторы технологии, может "сделать Израиль сверхдержавой какао".

