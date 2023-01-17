



Мощное извержение вулкана в Тихом океане ощущалось на морском дне Атлантики

Катастрофическое извержение вулкана Хунга-Тонга Хунга-Хаапай, случившееся 15 января 2022 года, вызвало резонансные волны, которые привели в действие 50 высокочувствительных сейсмометров, расположенных на глубине 5000 м на морском дне Атлантического океана в регионе Азорские острова - Мадейра - Канарские острова.



Извержение вулкана Хунга-Тонга произвело самое высокое из когда-либо зарегистрированных облаков пепла. Взрывная энергия также сотрясла атмосферу, посылая во все стороны волны Лэмба – энергетические воздушные волны, движущиеся со скоростью звука. Над восточной Атлантикой они вызвали изменения давления, которые передались через воду на морское дно.



Изменения были зафиксированы сейсмостанциями, за которыми наблюдают ученые Университетского колледжа Лондона в рамках проекта Upflow. Цель проекта состоит в использовании сигналов от движений грунта, чтобы проследить значительные изменения магмы, аналогичные тем, что образовали острова Португальского и Испанского архипелагов.



Ощущение удаленного извержения вулкана через взаимодействие атмосферы с океаном было неожиданным, как и обнаруженная какофония пения китов и крушение грузового судна. Это четко иллюстрирует силу и масштабы чрезвычайного явления в Тихом океане.