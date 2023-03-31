



Морские течения резко замедляются из-за таяния ледников – исследование

Австралийские ученые предупреждают, что из-за таяния антарктического льда глубинные океанские течения резко замедляются. Это может катастрофически отразиться на климате, пишет BBC.



Морские течения частично обусловлены движением холодной и плотной соленой воды вблизи Антарктиды. Но из-за таяния ледников морская вода становится менее соленой и плотной, и эти процессы замедляются.



По оценкам ученых, глубоководные потоки, двигающие океанские течения, могут уменьшиться на 40% к 2050 году.



Роль морских течений трудно переоценить – они разносят жизненно важное тепло, кислород, углерод и питательные вещества по всему земному шару. Замедление течения может привести к похолоданию в Европе, а также уменьшить способность океана поглощать углекислый газ из атмосферы.



Ученые обнаружили, что теплая вода проникает внутрь ледника Судного дня в Антарктиде и ускоряет его таяние. Если он растает, это поднимет уровень Мирового океана более чем на полметра и дестабилизирует соседние ледники, что, в свою очередь, может привести к повышению уровня Мирового океана на три метра.



В настоящее время Антарктиду окружает самое низкое количество морского льда с конца 1970-х, когда начали использовать спутники для его измерения.