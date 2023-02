Море специй: На затонувшем скандинавском корабле нашли клад

В 1495 году датский король Ганс пришвартовал свой корабль "Грибшунден" у берегов Швеции, готовясь ко встрече со шведским правителем Стеном Стуре Старшим. Его план заключался в том, чтобы заключить соглашение, которое дало бы ему контроль над Швецией.



Однако, корабль загорелся и затонул вместе с множеством товаров, достойных богатого и могущественного человека. Утрата корабля привела изменила планы короля, вскоре после этого он напал на Швецию и завоевал страну вместо того, чтобы вести переговоры.



Обломки корабля были найдены еще в 1960-х и в последующие годы изучались морскими археологами, хоть и не слишком тщательно. Новое исследование показало, что упущено нечто важное – контейнеры с хорошо сохранившимся растительным материалом. По оценкам, там более 3000 образцов.

Внутри обнаружили такие специи, как мускатный орех, гвоздику, горчицу, укроп, шафран, имбирь, горошины перца и миндаль.



Некоторые пряности прибыли даже из Индонезии, что позволяет предположить, что король Ганс имел широкую торговую сеть. Также найдена сушеная ежевика, малина, виноград и лен. Обнаружили и белену, которую в прошлом использовали как лекарство.



Исследователи отмечают, что образцы растений сохранились в отличном состоянии из-за уникальных условий, в которых лежал корабль – в холодной и малосоленой части Балтийского моря.

