



Молодые люди “пропадающие в сети” наиболее уязвимы для фейковых новостей – опрос

Психологи Кембриджского университета разработали первый проверенный “тест на восприимчивость к дезинформации” – быстрый двухминутный тест, который дает четкое представление о том, насколько человек уязвим для того, чтобы быть обманутым сфабрикованными новостями, наводнившими онлайн-пространство.



Тест, который доказал свою эффективность в ходе двухлетней серии экспериментов с участием более 8000 человек, был развернут организацией по проведению опросов YouGov, чтобы определить, насколько американцы восприимчивы к фальшивым заголовкам.



Первый опрос с использованием нового 20-балльного теста, названного исследователями MIST и разработанного с использованием ранней версии ChatGPT, показал, что в среднем взрослые граждане США правильно классифицировали две трети (65%) заголовков, которые им показывались как настоящие, либо поддельные.



Также опрос показал, что молодые люди менее, чем пожилые, способны определять ложные новости, и чем больше времени они проводят в Интернете, развлекаясь, тем меньше вероятность того, что они смогут отличить правду от дезинформации. Это противоречит преобладающему общественному мнению в отношении распространения дезинформации в Интернете, согласно которому более старые, менее подкованные в цифровых технологиях “бумеры” с большей вероятностью попадутся на фейк.



Британское исследование, в котором представлен тест опубликовано в журнале Behavior Research Methods под названием “Тест на восприимчивость к дезинформации (MIST): психометрически подтвержденный показатель распознавания правдивости новостей”. Исследователи просят, чтобы проверить себя на https://yourmist.streamlit.app/.



“Дезинформация – одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются демократии в эпоху цифровых технологий”, – считает профессор Сандер ван дер Линден, старший автор исследования MIST и глава Кембриджской лаборатории принятия социальных решений. “Мы видим, как ложь в Интернете создает поляризованные системы убеждений в крупных странах и последствия, такие как попытка восстания на Капитолийском холме”.



“Чтобы понять, где и как лучше всего бороться с дезинформацией, нам нужен единый способ измерения восприимчивости к фейковым новостям. Это то, что дает наш тест”, – продолжает профессор.



“Когда нам понадобился набор убедительных, но ложных заголовков, мы обратились к технологии GPT. ИИ сгенерировал тысячи поддельных заголовков за считанные секунды. Поскольку исследователи посвятили себя борьбе с дезинформацией”, – расказывает доктор Ракоен Мартенс, ведущий автор MIST.









В последнем опросе YouGov 1516 взрослых граждан США прошли тест MIST в апреле 2023 года, а также ответили на вопросы, касающиеся демографии, политики и поведения в сети.



Только 11% респондентов в возрасте от 18 до 29 лет получили высокий балл (более 16 правильных заголовков), в то время как 36% распознали 10 правильных заголовков или меньше. Напротив, 36% людей в возрасте 65 лет и старше получили высокий балл, в то время как только 9% пожилых людей получили низкий балл.



Чем дольше человек проводит в Интернете ради развлечения каждый день, тем выше его восприимчивость к дезинформации. Около 30% из тех, кто проводит в сети до двух часов в день, получили более высокий балл по сравнению с 15% из тех, кто проводит в сети девять и более часов.



В ходе опроса также были проанализированы каналы, по которым респонденты получают новости. “Старые” СМИ вышли на первое место. Например, более 50% тех, кто получал новости от Associated Press, NPR (Национальное общественное радио) или Axios, получили высокие баллы.



В социальных сетях аудитория новостей была наиболее восприимчива к дезинформации. Около 53% тех, кто получал новости от Snapchat, получили низкие оценки, и только 4% получили – высокие. Truth Social занял второе место, за ним следуют WhatsApp, TikTok и Instagram.



Демократы показали лучшие результаты, чем республиканцы в MIST – 33% демократов набрали высокие баллы по сравнению с 14% республиканцев.



Мартенс считает, что “молодые люди все чаще обращаются к социальным сетям, чтобы узнать о мире, но эти каналы переполнены дезинформацией. Подходы к медиаграмотности, а также алгоритмы и дизайн платформ требуют срочного переосмысления”.