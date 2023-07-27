



Mobileye с помощью ИИ предотвратит превышение скорости на дорогах Европы

Компания Mobileye, занимающаяся технологиями автономного вождения, объявила из своей штаб-квартиры в Иерусалиме о запуске первого в мире программного обеспечения, которое будет препятствовать превышению максимальной скорости на дорогах с помощью системы искусственного интеллекта и камер.



После серии испытаний и сертификации в Европе система типа ISA (Intelligent Speed ​​Assist) будет внедрена в автомобили, которые будут выпущены в этом году. Программное обеспечение, по данным компании, помогает производителям автомобилей во всем мире соблюдать новые стандарты Общего регламента безопасности (GSR) Европейского союза (ЕС).



Регулирование требует автоматического определения ограничений скорости во всех новых моделях транспортных средств без необходимости полагаться на данные GPS.

Представители компании заявили, что новое программное обеспечение, разработанное для платформы Mobileye EyeQ, было сертифицировано для использования во всех 27 странах ЕС, а также в Израиле, Норвегии, Швейцарии и других странах.

Ожидается, что система Mobileye ISA будет интегрирована крупной глобальной автомобильной группой в два своих бренда для моделей, которые поступят в продажу в Европе в конце этого года, а в 2024 году за ней последуют еще три мировых производителя.

Работа системы основана на сочетании камер и карт с низким разрешением, чтобы соответствовать стандартам ЕС.

По состоянию на июль 2024 года все новые легковые автомобили, продаваемые в ЕС, должны соответствовать определенным требованиям GSR ISA с возможностью обнаружения знаков ограничения скорости на дорогах. Технология ISA может замедлить транспортное средство, чтобы соответствовать этим ограничениям скорости, или предупредить водителя при превышении скорости.