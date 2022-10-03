



Mitsubishi разработает ядерный реактор следующего поколения

Mitsubishi Heavy собирается разработать ядерный реактор следующего поколения.

Об этом сообщает Reuters.

Для этого японская компания объединится с энергетическими компаниями Hokkaido Electric Power, Shikoku Electric Power и Kyushu Electric Power.

Фирмы входят в консорциум, который стоит за концепцией и дизайном усовершенствованного легководного реактора мощностью 1,2 млн КВт SRZ-1200.

Компании хотят завершить проект более безопасных реакторных установок к середине 2030 года.