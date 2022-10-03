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Mitsubishi разработает ядерный реактор следующего поколения
03.10.2022 06:43 Алина Груднева

Mitsubishi разработает ядерный реактор следующего поколения

Mitsubishi Heavy собирается разработать ядерный реактор следующего поколения.

 
Об этом сообщает Reuters.
 
Для этого японская компания объединится с энергетическими компаниями Hokkaido Electric Power, Shikoku Electric Power и Kyushu Electric Power. 
 
Фирмы входят в консорциум, который стоит за концепцией и дизайном усовершенствованного легководного реактора мощностью 1,2 млн КВт SRZ-1200.
 
Компании хотят завершить проект более безопасных реакторных установок к середине 2030 года.
 

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