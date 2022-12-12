



Миссия NASA на Луну: корабль Orion успешно вернулся

В воскресенье космический корабль Orion, как и было запланировано, безопасно приземлился в Тихом океане после полета к спутнику Земли и обратно, длившегося более 25 дней.



Капсула была запущена в космос 16 ноября в рамках миссии Artemis-1 NASA. Это первая миссия лунной программы США через 50 лет после последней высадки американских астронавтов на Луну.



Если полет Орион будет признан успешным, следующая миссия Artemis-2, во время которой корабль с экипажем пролетит вокруг Луны, может состояться уже в 2024 году.



Затем предстоит миссия Artemis-3, в рамках которой астронавты, среди которых будет женщина, высадятся на Луну.