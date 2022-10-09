



Миссия NASA на Марсе под угрозой

Пыльная буря на Марсе может сорвать миссию NASA InSight.

По данным Space, об этом сообщил руководитель проекта Чак Скотт.

"Если мы сможем пережить это, мы сможем продолжать работать зимой, но я буду беспокоиться о следующем шторме", — сказал Скотт.

Из-за погодных условий солнечные панели вырабатывают меньше энергии, чем необходимо для устройств модуля. Они буквально утопают под толстым слоем пыли.

По словам ученых, посадочному модулю необходимо примерно 300 ватт-часов энергии для работы основных функции. На этой неделе он вырабатывал лишь 275 ватт-часов за одни марсианские сутки.

Ученые отключили сейсмометр для экономии энергии в надежде пережить бурю.