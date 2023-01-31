



Миссия NASA Artemis 2: кто из астронавтов может полететь на Луну

Миссия Artemis 2, запланированная на 2024 год, станет первой миссией на Луну с экипажем после 1972 года. Участие в лунной миссии Artemis 2 примут четыре человека. Об этом сообщает CNN.



Процесс отбора астронавтов крайне засекречен, даже уже отобранные астронавты порой не знают, попали ли они на миссию. Состав экипажа объявляют по четкому графику, определенному космическими агентствами-участниками, утечки информации здесь исключены.



Журналисты CNN пообщавшись с "дюжиной нынешних и бывших официальных лиц и астронавтов NASA", сформировали прогнозы, кого выберут для Artemis 2. Итак, это почти наверняка Рейд Вайзман из США и Джереми Хансен из Канады.



47-летний Вайзман – военно-морской авиатор, лётчик-испытатель и экс-глава офиса астронавтов, работает с NASA с 2009 и является ветераном экспедиции на МКС 2014 года. Он также руководил подводной миссией NEEMO во Флориде в 2016. Хансен – 47-летний пилот-истребитель армии Канады, служил в NORAD. Присоединился к CSA также в 2009, но в космос еще не летал. Хансен был первым канадцем, руководившим расписанием подготовки нового класса астронавтов между 2017 и 2020 годами.



Известно, что среди экипажа из 4 человек трое будут от NASA и 1 от канадского CSA. Канадцы получили свое место, добавив роботизированную технологию Canadarm3 к запланированной лунной станции Gateway. У NASA право участия в миссиях имеют 41 астронавт, треть из них женщины, есть представители разных рас.



Предполагается, что на Artemis 2 могут быть:

Виктор Гловер – темнокожий астронавт, летавший на МКС в 2021;

Кристина Кох – провела год на МКС в 2019;

Энн Макклейн – летала на МКС в 2018, публично идентифицирует себя с ЛГБТ-сообществом.

Однако NASA точно не подтвердило ни одного из прогнозов CNN.