



"Мини-кенгуру" спустя столетие вернулись в Южную Австралию

Щеткохвостый беттонг – редкое, очень симпатичное сумчатое животное, напоминающее кенгуру размером с кролика – возвращается на материковую часть Южной Австралии спустя более 100 лет после исчезновения из этого региона, сообщает France24.



Беттонги, которые прыгают на задних лапах, как кенгуру в натуральную величину, населяли более 60% Австралии, прежде чем стали жертвами кошек, лис и расчистки земель после европейского заселения более двух столетий назад.



Теперь они возвращаются на полуостров Йорк в Южной Австралии. Ученые, занимающиеся дикой природой, выпустили 120 животных за двухлетний период, чтобы посмотреть, смогут ли они выжить за пределами ограждений или островов, защищенных от хищников.



Новый мониторинг показывает, что они процветают, заявили исследователи в пятницу.



Ученые заявили, что они поймали 85 кистехвостых беттонгов, обнаружив, что 40% из них были новыми животными, родившимися на полуострове, а у 42 из 45 самок были детеныши в сумках.



"Это фантастика видеть так много новых животных в популяции", — сказал Дерек Сэндоу, эколог Северного и Йоркского ландшафтного совета.



По словам Сандоу, маленькие животные играют большую роль в окружающей среде Австралии.



"Это маленькие кенгуру размером с лодыжку, если хотите, мини-кенгуру на стероидах. с половиной (три фунта), — пояснил Сандов. - Они много копают. Небольшое количество беттонга может перемещать тонны почвы в год. Поэтому они копаются в земле, они создают небольшие микросреды для инфильтрации воды для семян. И поэтому они просто очень важны для экосистемы".





