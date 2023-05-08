



Microsoft работает с AMD над производством процессоров для ИИ

Microsoft Corp. работает с Advanced Micro Devices Inc. над экспансией чипмейкера в процессоры ИИ, что является частью многосторонней стратегии по обеспечению большего количества столь желанных компонентов, пишет Bloomberg.



Гигант программного обеспечения предоставляет поддержку для усилий AMD, включая инженерные ресурсы, и работает с чипмейкером над собственным процессором Microsoft для рабочих нагрузок ИИ под кодовым названием Athena.



Это соглашение является частью более широкого стремления увеличить вычислительную мощность ИИ, которая пользуется большим спросом после бурного роста чат-ботов, таких как ChatGPT, и других сервисов, основанных на этой технологии.



Этот шаг также отражает углубление участия Microsoft в индустрии чипов. Компания также создала подразделение по разработке кремния, и сейчас в нем работает почти 1 000 сотрудников. В прошлом месяце стало известно о разработке компанией Microsoft чипа для искусственного интеллекта Athena.



Несколько сотен из этих сотрудников работают над проектом Athena, и, по некоторой информации Microsoft потратила около $2 млрд на разработку чипа.



Microsoft не одинока в попытках разработать собственные процессоры ИИ. Конкурирующая облачная компания Amazon приобрела Annapurna Labs в 2016 году и разработала два различных процессора для ИИ. Компания Google, принадлежащая Alphabet Inc. также имеет свой собственный чип для обучения ИИ.