



Microsoft представила обновление Bing c более широким ИИ-функционалом

На встрече с журналистами Microsoft показала новую версию поискового сервиса Bing. Сервис доступен всем пользователям с учётной записью Microsoft в браузере Edge и на сайте. Количество его активных пользователей в день превысило 100 млн.



Некоторые изменения будут доступны в течение нескольких дней, другие — в ближайшие месяцы.



Bing Chat сможет отвечать на запросы изображениями и видео там, где это "имеет смысл". В демонстрации представитель Microsoft задал вопрос "Цветёт ли кактус сагуаро?", Bing Chat написал текстовый ответ и добавил изображение кактуса.



Microsoft не сообщает, ответы на какие именно запросы будут дополняться картинками. Но будут работать фильтры от "потенциально опасных запросов".



Bing сможет выбирать главное из загруженных документов или конкретных страниц сайтов. Например, резюмировать статьи в "Википедии" и собрать факты о конкретном предмете из 20-страничного PDF-файла.



Bing Chat сможет делать графики из данных ответа. Например, на запрос "Какие города Бразилии самые густонаселенные?" сможет показать диаграмму.



Bing Image Creator, который создаёт изображения на базе DALL-E 2 по текстовому запросу, сможет понимать более 100 языков. Картинки, так же как на английском, будут редактироваться уточнениями. Например, можно сгенерировать изображение кролика, а после попросить сделать его мех розовым.



В приложении Edge появится поиск по конкретной странице любого сайта.



Bing будет хранить истории чатов — можно продолжить разговор с любого места или вернуться к чатам недельной давности. Диалоги с чат-ботом можно будет выгрузить, например, в документы или поделиться ими в соцсетях.