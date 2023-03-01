



Microsoft представила облачныех инструменты для телекоммуникационных компаний

Компания Microsoft представила предварительные версии двух сервисов с искусственным интеллектом, предназначенных для управления телекоммуникационными сетями, используя те же возможности, которые используются для управления облачной платформой Azure от технологического гиганта.



Операторы могут воспользоваться преимуществами передового искусственного интеллекта, который помогает раскрыть новые возможности для бизнеса на основе данных об их операциях, включая развертывание высокоскоростных сетей 5G, - говорится в блоге компании.



Microsoft впервые вышла на арену 5G после приобретения в 2020 году компаний Affirmed Networks и Metaswitch, специализирующихся на облачных сетях.



Компания уделяет большое внимание искусственному интеллекту, инвестируя значительные средства в бота ChatGPT компании OpenAI, что способствовало широкому вниманию к искусственному интеллекту в Кремниевой долине и за ее пределами. В прошлом месяце Microsoft заявила, что намерена внедрить такой ИИ во все свои продукты.



Такие телекоммуникационные партнеры, как AT&T Inc, Ericsso и Nokia Oyj, смогут воспользоваться новой услугой Microsoft Nexus и двумя различными услугами "AIOps".



Моника Зетзон, вице-президент Ericsson, заявила, что эти разработки позволят операторам "трансформировать свои опорные сети, улучшая при этом качество обслуживания клиентов".