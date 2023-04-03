



Microsoft представила инструменты ИИ для борьбы с кибератаками

Корпорация Microsoft, продолжая ажиотаж, связанный с выпуском программного обеспечения с искусственным интеллектом, представила новые инструменты чат-бота, которые могут помочь командам кибербезопасности предотвратить взлом и устранить последствия атаки, пишет Bloomberg.



Последний из инструментов ИИ-помощника Microsoft - Copilots, использует новую языковую систему OpenAI GPT-4 и данные, специфичные для сферы безопасности. Идея заключается в том, чтобы помочь сотрудникам службы безопасности быстрее увидеть связи между различными частями взлома, такими как подозрительное электронное письмо, файл вредоносной программы или части системы, которые были взломаны.



Microsoft и другие компании, разрабатывающие программное обеспечение для соблюдения кибербезопасности, уже несколько лет используют методы машинного обучения для выявления подозрительностей и обнаружения уязвимостей. Но новейшие технологии ИИ позволяют проводить анализ быстрее и добавляют возможность использовать вопросы на простом английском языке, что облегчает работу сотрудников, которые могут не быть экспертами в области безопасности или ИИ.



По словам Васу Джаккала, вице-президента Microsoft по вопросам безопасности, это важно, потому что существует нехватка работников с такими навыками.