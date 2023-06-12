



Microsoft перебазирует лучших специалистов по ИИ из Китая в Канаду

Корпорация Microsoft перемещает некоторых из своих лучших исследователей искусственного интеллекта из Китая в Канаду.



Об этом пишет Financial Times.



Источники издания сообщили, что базирующееся в Пекине подразделение Microsoft Research Asia начало оформлять визы для переезда ведущих экспертов по искусственному интеллекту из Китая в свой институт в Ванкувере.



По данным источников, это решение будет касаться 20-40 сотрудников компании. Человек, близкий к Microsoft, сказал, что в этом году часть китайского персонала переедет в Канаду.



"Мы основываем новую лабораторию в Ванкувере, которая будет организационно согласована с MSRA и предназначена для лучшего взаимодействия с командами инженеров в Ванкувере. Лаборатория будет укомплектована людьми из других лабораторий MSR по всему миру, включая Китай", - заявили в компании.



Два специалиста Microsoft Research Asia сказали, что недавно получили предложения работы от китайских интернет-компаний, но отказались от них и вместо этого подали заявку на визы, чтобы переехать в Канаду.



"Существует риск того, что китайские компании украдут таланты, или сотрудники подвергаются преследованиям со стороны властей. Мы обсуждали эти риски во внутренних встречах", — сказал один из них.



