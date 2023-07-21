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Microsoft оснастит американских солдат новейшими тактическими AR-очками – видео
21.07.2023 15:00 Евгения Маркова

Microsoft оснастит американских солдат новейшими тактическими AR-очками – видео

Microsoft поставит Пентагону улучшенную версию армейских тактических очков с дополненной реальностью IVAS 1.2 для тестирования военнослужащими до 31 июля.

Эти устройства разработаны на основе AR-гарнитуры HoloLens. По результатам испытаний будет принято решение о возможности использования таких очков в армии США до 2025 года.

Партия из 20 носимых устройств будет поставлена ​​на 3 месяца раньше запланированного срока. В конце августа два отряда военнослужащих США проверят надежность и функциональность IVAS 1.2 в различных условиях, таких как слабое освещение и влияние на самочувствие солдат.

Сообщается, что в случае успешных испытаний Пентагон может заключить контракт на производство дополнительных устройств для следующего этапа тестирования.

Окончательное решение о внедрении тактических очков будет принято после полномасштабного испытания в полевых условиях в 2025 году.

 

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