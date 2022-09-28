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Microsoft ограничила доступ россиян к обновлениям Windows
28.09.2022 10:34 Ольга Белозерова

Microsoft ограничила доступ россиян к обновлениям Windows

Корпорация Microsoft ограничила доступ россиян к обновлениям Windows. Пользователи из России не могут обновить компьютеры с Windows 10 до Windows 11.

Об этом сообщает "Дождь". 

"На официальном сайте компании при попытке загрузить программу-загрузчик последней версии Windows открывается пустое окно браузера. В разделе "Установка и обновления" раздел с обновленной версией операционной системы также недоступен", - говорится в сообщении "Дождя".

Как отмечается, еще весной Microsoft приостановила продажу своих товаров и услуг в России. 

 

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