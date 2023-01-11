



Microsoft начала экспериментировать с интеграцией ИИ-алгоритма GPT в Word

Microsoft начала экспериментировать с интеграцией алгоритма обработки языка GPT от компании OpenAI в свои офисные инструменты.



Microsoft уже включила некую версию модели GPT в тестовые версии редактора Word и менеджера Outlook. Среди прочего, компания реализовала функцию генерации текста при автозаполнении и улучшенный поиск по письмам.



Компания тестирует и некоторые другие функции, в основе которых лежит GPT. Так, в Microsoft проверяют, насколько успешно алгоритмы могут предлагать автоматически сгенерированные ответы на письма и давать рекомендации пользователю по улучшению текста.



На выставке CES 2023 исполнительный вице-президент Microsoft Панос Панай заявил, что в скором времени "искусственный интеллект полностью изменит то, как люди используют Windows".



В начале января 2023 года также стало известно, что Microsoft планирует внедрить чат-бот ChatGPT в свой поисковик Bing.