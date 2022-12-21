



2023-й уже назван одним из самых жарких в истории

Наступающий 2023 год будет одним из самых жарких за всю историю наблюдений и даже более жарким, чем 2022 год. Такой прогноз метеорологов опубликовало издание Sky News.



2023 станет 10-м годом подряд, когда глобальная температура будет по крайней мере на один градус выше, чем в доиндустриальный период, подсчитали ученые Метеорологического бюро Великобритании.



Пока же самым жарким за всю историю наблюдений годом остается 2016-й – тогда в Тихом океане наблюдалось климатическое явление "Эль-Ниньо", что способствовало повышению температуры моря и, следовательно, глобальной температуры. Вместе с тем противоположное явление – "Ла-Нинья", которое поддерживает более низкую температуру, – наблюдалось в последние годы в Тихом океане.



Как объяснил доктор Ник Данстоун, "на глобальную температуру за последние три года повлияло явление "Ла-Нинья", когда температура поверхности моря в тропической части Тихого океана была ниже средней".



Однако, уверен он, этому скоро придет конец. В частности, прогнозируется, что средняя глобальная температура в следующем году будет на 1,2 градуса выше среднего значения в доиндустриальный период.



Ранее в ООН предупредили о скором потеплении во всем мире. В частности, Всемирная метеорологическая организация ООН заявила, что с пятидесятипроцентной вероятностью уже к 2026-му году температура в мире вырастет на полтора градуса.