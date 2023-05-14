



Метавселенная может составить до 2,4% ВВП США к 2035 году

Метавселенная может принести до $760 млрд или около 2,4% годового валового внутреннего продукта (ВВП) США к 2035 году, согласно исследованию, проведенному по заказу компании Meta Platforms.



Концепция метавселенной включает в себя технологии дополненной и виртуальной реальности, которые позволяют пользователям погружаться в виртуальный мир или накладывать информацию в цифровом виде на изображения реального мира.



Экономическая выгода может быть получена от использования технологий в оборонном, медицинском и производственном секторах, а также в развлекательных сферах, таких как видеоигры и общение.



В отдельном отчете Meta заявила, что ЕС может получить экономические выгоды в размере до 489 млрд евро ($538,29 млрд) в годовом ВВП к 2035 году или около 1,3%-2,4% от общего ВВП.



По данным Deloitte, к 2035 году метавселенная может принести Канаде от 45,3 млрд канадских долларов ($33,88 млрд) до 85,5 млрд канадских долларов в виде годового ВВП.