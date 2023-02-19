



Meta запустит новый платный сервис

Meta запустит новый платный сервис подписки в Facebook и Instagram, введя верификацию для пользователей.



Об этом сообщил гендиректор компании Марк Цукерберг.



Сервис получит название Meta Verified. По словам Цукерберга, он будет представлять собой службу подписки, которая позволит пользователям подтвердить свою учетную запись с помощью паспорта. В отличие от других мессенджеров, возле имени будет стоять синий значок, а не зеленая галочка.



"Пользователи получат дополнительную защиту и прямой доступ к службе поддержки клиентов", — сказано в сообщении.



По словам Цукерберга, стоимость для iOS стартует с 14,99 долларов в месяц, а для других - с 11,99 долларов. Сервис будет запущен сначала в Австралии и Новой Зеландии уже на этой неделе. А в других странах он появится "в ближайшее время".



