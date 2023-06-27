



Meta запустила платную подписку на виртуальную реальность

Материнская компания Facebook Meta запустила услугу подписки на виртуальную реальность (VR) в попытке сделать эту часть своего бизнеса прибыльной.



Об этом сообщает BBC.



В Meta заявили, что платные пользователи получат доступ к двум новым играм в месяц.



В понедельник компания заявила, что услуга Meta Quest+, которая стоит 7,99 долларов в месяц или 59,99 долларов за годовую подписку, совместима с ее гарнитурами Quest 2, Quest Pro и Quest 3.



Компания сообщила о прибыли в размере 5,7 млрд долларов за первые три месяца этого года, превзойдя ожидания рынка. Однако его подразделение Reality Labs, производящее гарнитуры VR и другие продукты, сообщило о чистом убытке в размере 4 миллиардов долларов за этот период.



Также технологический гигант сталкивается с конкуренцией со стороны компаний, в частности Apple, представившего в этом месяце долгожданную гарнитуру смешанной реальности Vision Pro.



Гарнитура Apple, которая выйдет в начале следующего года в США, будет стоить 3499 долларов.



Это гораздо больше, чем другие гарнитуры, доступные сейчас на рынке. Гарнитуры Meta VR стоят от 299,99 до 999,99 долларов.

