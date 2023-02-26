



Meta выпустила новую языковую модель для развития ИИ

Компания Meta заявила в пятницу, что выпускает новую большую языковую модель на основе искусственного интеллекта (ИИ), предназначенную для исследовательского сообщества, став последней компанией, присоединившейся к гонке ИИ.



Битва за доминирование в технологическом пространстве ИИ началась в конце прошлого года с запуском ChatGPT от OpenAI при поддержке Microsoft и побудила тяжеловесов технологического рынка, от Alphabet до китайской Baidu, создать свои собственные предложения.



LLaMA от Meta, сокращенно от Large Language Model Meta AI, будет доступна по некоммерческой лицензии исследователям и организациям, связанным с правительством, гражданским обществом и академическими кругами.



Компания предоставит базовый код, чтобы пользователи могли дорабатывать модель и использовать ее для исследовательских целей. Новая модель, которая, по словам Meta, требует "гораздо меньше" вычислительной мощности, обучена на 20 языках с акцентом на языки с латинским и кириллическим алфавитом.



Генеративный ИИ - это новое применение ИИ, в котором Meta имеет мало опыта, но оно может оказать большое влияние для бизнеса компании в будущем.