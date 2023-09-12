



Meta разрабатывает супер мощную систему искусственного интеллекта

Meta разрабатывает мощную систему ИИ, которая может конкурировать с ведущими моделями других компаний: Llama 2 от Meta, ChatGPT от OpenAI и Bard от Google, сообщает Wall Street Journal.



Компания Meta работает над разработкой новой системы искусственного интеллекта, которая будет в несколько раз мощнее коммерческой языковой модели Llama 2, запущенной Meta в июле.



Известно, что Llama 2 была разработана, чтобы конкурировать с ChatGPT от OpenAI и Bard от Google.



Новая система ИИ поможет другим компаниям создавать сервисы, которые создают сложный текст, анализ и другие результаты.

Отмечается, что компания Meta планирует начать обучение новой системы ИИ в начале 2024 года.